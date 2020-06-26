Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir

Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 492 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 10 milyona dayandı.

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülke vaka ve ölüm sayılarının azalmasının normalleşme adımları atarken, salgının merkez üssü haline gelen Amerika'da ise rekorlar kırılmaya devam ediyor. ABD, koronavirüs salgınında en yüksek yeni vaka rekorunu kırarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden ikinci dalga için korkutan bir uyarı geldi.

MİLYONLARCA İNSAN ÖLEBİLİR

İtayan Rai TV'ye konuşan DSÖ'den Dr. Ranieri Guerra, normalleşmeyle birlikte kaldırılan kısıtlamaların vakaların artmasında kritik rol oynayacağını söylerken, ikinci dalgada milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

"KORONA İLE İSPANYOL GRİBİ BENZER ŞEKİLDE İLERLİYOR"

İspanyol gribi ile koronavirüs salgınını kıyaslayan Dr. Guerra, "Korona ile benzer şekilde ilerleyen İspanyol gribi, yaz aylarında düşüş göstermiş ancak eylül ve ekim aylarında yeniden zirve yapmıştı. Oluşan bu ikinci dalgada 50 milyon insan hayatını kaybetti. Salgın ortaya koyduğumuz hipotezlerdeki gibi ilerliyor" dedi.