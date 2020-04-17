Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz

24 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, halk arasında "antikor tedavisi" olarak da bilinen immun plazma yöntemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mike Ryan, kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin olmadıkların söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti, vaka sayısı 2 milyon 227 bin 38'e ulaştı. Ölümcül salgının yayılmasını önlemek amacıyla aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, son günlerde immun plazma (antikor tedavisi) ön plana çıktı. Türkiye, Almanya ve Çin'de birçok hasta İmmun plazma tedavi yöntemiyle koronavirüs hastalığını yendi.

DSÖ'DEN İMMUN PLAZMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İmmun plazma tedavi yöntemi ile ilgili dünyada olumlu gelişmeler yaşanırken, DSÖ'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. DSÖ adına açıklamalarda bulunan Mike Ryan, iyileşen koronavirüsü hastalarının kanlarında ürettikleri antikorların corona virüsüne karşı koruyup korumadığına ilişkin kesin bir fikirleri olmadığını belirtti.

VİRÜSE KARŞI SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI KAZANILDI MI?

Ryan, bir süre sonra koronavirüsüne karşı sürü bağışıklığı kazanılıp kazanılamayacağı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, antikorlar etkili olsa bile, çok sayıda insanın bunları geliştirdiğine ve daha geniş nüfusa "sürü bağışıklığı" olarak yansıyacağına dair çok az işaret bulunduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Kandaki antikorların insanları koronavirüsten koruduğu konusunda emin değiliz

"NÜFUSUN OLDUKÇA DÜŞÜK BİR YÜZDESİ ANTİKOR ÜRETİYOR"

Ryan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Şu anda bize gelen pek çok ön bilgi, nüfusun oldukça düşük bir yüzdesinin antikor ürettiğini düşündürüyor. Toplumun büyük kesimindeki beklenti sürü bağışıklığının kazanılması yönünde olabilir ancak genel kanıtlar bunun aksini gösteriyor yani bu devletlerin salgın sorununu çözmeyebilir.

İMMÜN PLAZMA NEDİR?

İmmün plazma, koronavirüsü hastalığını yenen insanların kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması esasına dayanıyor. Hastalığı yenenlerin plazma ve hücre bağışında bulunması gerekiyor. Yoğun bakımda yatan hastalar için bağışık olan insanların hücrelerini ve kanındaki antikorları kullanılıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:18 

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