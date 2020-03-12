- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını 'pandemi' ilan etti - Son Dakika

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

6 saat önce

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüsün "pandemi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

WASHINGTON - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüsün "pandemi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde korona virüs (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirdi. Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus korona virüs için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen "pandemi" kararını açıkladı. Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, "Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bu dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık" şeklinde konuştu.

Ghebreyesus ayrıca, pandemi ifadesinin dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını belirterek yanlış kullanılması durumunda gereksiz korkuya, mücadelenin sonlanmasına yönelik haksız bir kabullenmeye yol açan bir kelime olduğunu söyledi. Şu anda 114 ülkede 118 binden fazla vaka olduğunu ifade eden Ghebreyesus, 4 bin 291 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgını 30 Ocak'ta "uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu" olarak sınıflandırmıştı.

- Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını pandemi ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
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