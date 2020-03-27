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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
22 dakika önce
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:54
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