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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, koronavirüsün yayılmaması için Pekin'in "kayda değer" bir çaba gösterdiğini ifade etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.
DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:59
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