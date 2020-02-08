Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, koronavirüsün yayılmaması için Pekin'in "kayda değer" bir çaba gösterdiğini ifade etti

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Çin'e sağlık ekibi gönderiyor, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.


DSÖ liderliğindeki uluslararası ekibin ülkeye gönderilmesi konusunda Çin'den olumlu geri dönüş alındığı kaydedildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:59 
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