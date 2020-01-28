Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti 'yüksek' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti 'yüksek' - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti 'yüksek'

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının aciliyetinin “çok yüksek” olduğunu duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti 'yüksek', System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de başlayan koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte "hata" yaptıklarını açıkladı.


DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:14 
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