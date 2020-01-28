Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti 'yüksek'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de başlayan koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte "hata" yaptıklarını açıkladı.



DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti.