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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs risk seviyesinde hata yaptık, salgının aciliyeti 'yüksek'
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü, bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının aciliyetinin “çok yüksek” olduğunu duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de başlayan koronavirüs ile ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte "hata" yaptıklarını açıkladı.
DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:14
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