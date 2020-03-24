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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.
Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nden salı günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kaynaklı vakaların ve ölümlerin ilerleyen günlerde "önemli ölçüde" artacağı uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:02
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