Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının yeni merkezi ABD olabilir, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Margaret Harris, dünya genelinde yeni Covid-19 vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bildirildiğini açıkladı. Harris, salgının yeni merkezinin ABD olabileceğini belirtti.


Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nden salı günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kaynaklı vakaların ve ölümlerin ilerleyen günlerde "önemli ölçüde" artacağı uyarısında bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:02 

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