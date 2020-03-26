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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir. ABD'de son 4 günde 40 binden fazla yeni vaka görüldü, enfekte hasta sayısı son 10 günde 20 kat arttı. Avrupa'da son durum ne?
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son dönemde hızla artan koronavirüs vakaları ve can kaybı sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) Covid 19'un yeni epidemi merkezinin bu ülke olabileceğini açıkladı.
WHO, iki hafta önce koronavirüsün yeni salgın merkezinin Çin'den taşınarak Avrupa olduğunu duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:17
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