Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir

WHO, iki hafta önce koronavirüsün yeni salgın merkezinin Çin'den taşınarak Avrupa olduğunu duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri 'nde (ABD) son dönemde hızla artan koronavirüs vakaları ve can kaybı sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) Covid 19'un yeni epidemi merkezinin bu ülke olabileceğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi:

ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek