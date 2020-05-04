Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak - Son Dakika Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak

53 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının panzehrinin ulusal birlik ve küresel dayanışma olduğunu belirterek, "Bu virüs, uzun süre bizimle olacak." uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde gün içinde düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne 40 ülkeden liderin katıldığını belirten Ghebreyesus, Kovid-19 aşısı, teşhisi ve tedavilerinin araştırılması ve geliştirilmesi için toplam 7,4 milyar dolar taahhüt edildiğini anımsattı.

"HERKES EŞİT ŞEKİLDE KORUNMALI"

Ghebreyesus, etkinliğin küresel dayanışmanın güçlü ve ilham verici bir göstergesi olduğuna işaret ederek "(Kovid-19'dan) herkes eşit şekilde korunmalı. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz." dedi.

Dünya genelinde bazı ülkelerde yeni vakaların ve ölümlerin sayısı azalırken, diğerlerinde arttığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Bu yüzden bağış etkinliği çok önemliydi. Bu virüs, uzun süre bizimle olacak. Onu yenecek araçları geliştirmek ve paylaşmak için bir araya gelmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, "Bu virüsün panzehri ulusal birlik ve küresel dayanışmadır. Bu virüse karşı panzehir, insan ruhudur." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'DEN REMDESİVİR'E YEŞİL IŞIK

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için orada (ABD'de) umut sinyalleri var." yanıtını verdi.

İlacı üreten Amerikan Gilead ilaç şirketiyle DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un en üst düzeyde doğrudan görüştüğü bilgisini aktaran Ryan, ilacın küresel çapta "dayanışma" denemelerinin başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Remdesivir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:08 Kaynak: AA


Son Dakika

Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı         
23:55
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık         
23:42
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı         
23:42
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım         
23:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı         
23:30
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti         
23:09
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı         
22:57
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı         
22:40
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor         
22:34
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı         
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi         
22:25
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım         
22:20
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı Bebeğinin boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı         
22:05
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz         
21:57
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz         
21:56
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor         
21:52
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek         
21:50
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme         
21:33
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı         
21:31
İspanya La Liga'da kalan maçlar haziran ayında oynanması gündemde İspanya La Liga'da kalan maçlar haziran ayında oynanması gündemde         
21:19
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek         
21:08
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu         
20:57
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi         
20:51
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi         
20:22
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il         
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak         
20:10
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak         
19:52
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 00:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]