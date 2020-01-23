Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdi.

DSÖ Acil Durum Komitesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili Cenevre'de bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Komite Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu söyledi.

DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tedros, "Bugün acil durum ilan etmememiz, DSÖ'nün olayı ciddi bulmadığı veya ciddiye almadığı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Çin'de 639 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.?

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.?

Virüse son olarak Suudi Arabistan ve Singapur'da rastlanmıştı.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu Çin'de yeni koronavirüs salgınından etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi Karantina'ya alınan Wuhan'da koronavirüsüne yakalanan iki kişi sokak ortasında yere yığıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 04:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]