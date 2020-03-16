Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'la mücadelede her ülke kendi kararını vermeli - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'la mücadelede her ülke kendi kararını vermeli

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'la mücadelede her ülke kendi kararını vermeli, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede, her ülkenin "kendi içinde bulunduğu şartlar" ve "salgının gelişimine göre" karar vermesi gerektiğini belirtti.

Sözcü Jasareviç, AA muhabirine, dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 pandemisi ve artan paniğe ilişkin açıklamada bulundu.

"Her ülke kendi şartları ve salgının gelişimine göre kendi kararını verir." diyen Jasareviç, ülkelerin insanların sağlığını koruması için kendi iç şartlarındaki en uygun önlemleri uygulamaya karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Jasareviç, "Bu aşamada en kritik şey, herkesin (virüse karşı) mücadeleye katılması ve kendi üzerlerine düşeni yapmasıdır. Özellikle vatandaşları, sağlık yetkililerinin rehberliğini izlemeye ve diğerlerine yardım elini uzatmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"60 yaş üstü kişiler, kalabalık ortamlara girmesin"

Sözcü Jasareviç, vatandaşlara düzenli olarak ellerini ovalayarak sabun, su veya alkol içeren sıvılarla yıkaması, yüzeylerin düzenli olarak dezenfektanla temizlenmesi ve herkesin kendini Kovid-19 konusunda eğitmesi konusunda çağrı yaptı.

Ayrıca ateşi veya öksürüğü olanların seyahat etmekten kaçınması, uçuş sırasında hastalananların derhal mürettebatı bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Jasareviç, hapşırırken kola öksürülmesi veya bir mendil kullanılması, 60 yaş üstü kişilerin kalabalık ortamlara girmemesi, kendini iyi hissetmeyenlerin evde kalması ve doktorlarını veya sağlık uzmanlarını araması tavsiyelerinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:14 Kaynak: AA
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