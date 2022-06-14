Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor

14.06.2022 22:42

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada bin 300 vakanın tespit edildiği maymun çiçeği virüsünün adını ırkçılık gerekçesiyle değiştirmek için harekete geçti. Dünyanın dört bir yanından ortaklar ve uzmanlarla birlikte çalıştığını açıklayan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, maymun çiçeği isminin "ayrımcı ve damgalayıcı" olduğunu ve bunun acilen yeniden adlandırılması gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünü ırkçılık ve ayrımcılığa sebep olmasına yönelik endişeler nedeniyle resmi olarak yeniden adlandıracağını açıkladı.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN UZMANLARLA ÇALIŞIYORUZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, DSÖ'nün maymun çiçeği virüsünün adını değiştirmek için dünyanın dört bir yanından ortaklar ve uzmanlarla birlikte çalıştığını duyurarak, örgütün yeni isimlerle ilgili açıklamaları en kısa sürede yapacağını ifade etti.

"AYRIMCI VE DAMGALAYICI"

DSÖ, isim değişikliğiyle ilgili kararını, geçen hafta 30'dan fazla uluslararası bilim adamının, maymun çiçeği isminin "ayrımcı ve damgalayıcı" olduğunu ve bunun acilen yeniden adlandırılması gerektiğini söylemesinden sonra açıkladı. Bilim adamları arasından bir sözcü, hastalık adlarının coğrafi bölgelerden ve hayvan adlarından kaçınması gerektiğini belirtmiş, "Bu virüsün Afrikalı olduğuna sürekli atıfta bulunulması ve adlandırılması sadece yanlış değil, aynı zamanda ayrımcı ve damgalayıcıdır" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYADA 300 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

DSÖ'nün son açıklamasına göre hastalığın endemik olmadığı ve çoğu Avrupa'nın batısında yer alan ülkelerde olmak üzere dünya genelinde yaklaşık bin 300 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

AB, 110 BİN MAYMUN ÇİÇEĞİ AŞISI ALIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB ülkelerinin sağlık bakanlarıyla gerçekleştirileceği toplantı öncesi yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne karşı 110 bin doz aşı temini için Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic ile bugün anlaşmaya imzalanacağını ifade etti. AB Komisyonuna göre, 19 üye ülke ve AB üyesi olmayan Norveç ve İzlanda'da dahil yaklaşık 900 maymun çiçeği vakası bildirildi.

MANMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre, yakın temas yoluyla yayıldığı aktarılan virüsün belirtileri arasında, deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlar yer alıyor. Uzmanlar ayrıca, yıllardır Batı ve Orta Afrika'da endemik bir virüs türü olarak bilinen maymun çiçeği virüsünün çeşitli memelilerde görülebildiği ancak virüsün asıl kaynağının bilinmediği belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
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Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor - Son Dakika

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