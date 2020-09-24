Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 test çubuğu desteği - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 test çubuğu desteği

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan yaklaşık 8 bin test çubuğunun teslim alındığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 test çubuğu desteği, System.String[]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan yaklaşık 8 bin test çubuğunun teslim alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 tanısında kullanılan yaklaşık 8 bin test çubuğunun bakanlık tarafından teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada çubukların sadece 4 gün yeterli olacağı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi için gerekli örnek alma çubuklarının tükenmek üzere olduğu konusunda uyarmıştı.

Kovid-19 test kapasitesi yarıya düşmüştü

Bakanlık, gün içindeki başka bir açıklamasında, Kovid-19 testleri yapan merkez laboratuvarın test kapasitesinin yarıya düştüğünü duyurmuştu.

Katar'dan gelen test cihazının, operasyonel gereçlerin eksikliği sebebiyle çalışmasının durduğu ve laboratuvarda şu an işlerin sadece temel cihazla yürütüldüğü belirtilmişti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle 1 Eylül'de Gazze'ye koronavirüs vakalarının tespit edilebilmesi için medikal cihaz göndermişti.

Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 518 kişide virüs tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Katar, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 test çubuğu desteği - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı         
23:11
"Beni neden temaslı yazdın" diyen hasta, sağlık görevlisini darbetti         
21:57
"Kimsesizler" dizisinde çocuklara yönelik sert ifadelerin kullanılmasına RTÜK el attı         
21:13
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi         
15:57
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi         
14:03
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var         
08:44
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti İki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı, kavgaya özel hareket polisi müdahale etti         
00:31
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 05:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze'ye Kovid-19 test çubuğu desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei