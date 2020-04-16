Dünya Sağlık Örgütü'nden IKBY'ye 500 bin dolarlık Covid-19 yardımı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) korona virüsüyle mücadelede destek amacıyla 500 bin dolarlık tıbbi malzeme gönderdi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci Erbil'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, korona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) destek geldiğini duyurdu. Berzenci, "Örgüt, virüs tarama laboratuvarları, solunum cihazları, maske, gözlük ve dezenfektan gibi önemli yardım malzemeleri gönderdi" ifadelerini kullandı. WHO'nun daha önce de IKBY'ye yardımda bulunduğunu aktaran Berzenci, yeni tıbbi malzemelerin 500 milyon dolar tutarında olduğunu belirtti.



IKBY'de 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapan Berzenci, "Sokağa çıkma yasağının uzatılması için İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunduk" dedi.



Öte yandan 332 Covid-19 vakasının bulunduğu IKBY'de virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 198 kişi ise virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu. - ERBİL