Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü - Son Dakika

isimsiz :

türkiyede artış dahada yükselir kışın hala sokaga çıkma yasagı gündemde yok diyorlar insan saglıgı bu kadar ucuz olmamalı hükümetimize vergileri çatır çatır veriyoruz telefondan her ay 2 85 tl telsiz ücreti alıyorsun en basitinden vergi 2 hafta vatandaşına bakamıyormusun Evet Allah devletimize her zaman zeval vermesin ama pandemi döneminde son zamanlarda kusura bakmayın yanlış yapıyorsunuz yasak gelsin diyoruz oda yok napsın bu millet devlet milletine bakamıyormu 2 hafta