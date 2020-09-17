Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında kuzey yarımkürede ikinci dalga yaşanması nedeniyle uyarıda bulundu ve hastaneye yatan 15-49 yaş grubunda artış olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün kuzey yarımkürede endişe verici hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Örgüt ayrıca virüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalamasının düştüğünü de açıkladı.

15-49 YAŞ GRUBUNDA ARTIŞ VAR

Kuzey yarımkürede kış aylarına yaklaşılırken Dünya Sağlık Örgütü artışa geçen vakalara dikkat çekti. Hem koronavirüs hem de grip olabileceğinin altı çizilen açıklamada, risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerde 15-49 yaş grubundaki vakalarda artış yaşandığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 07:43

Son Dakika Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü - Son Dakika

YORUMLAR (2)
  • isimsiz : türkiyede artış dahada yükselir kışın hala sokaga çıkma yasagı gündemde yok diyorlar insan saglıgı bu kadar ucuz olmamalı hükümetimize vergileri çatır çatır veriyoruz telefondan her ay 2 85 tl telsiz ücreti alıyorsun en basitinden vergi 2 hafta vatandaşına bakamıyormusun Evet Allah devletimize her zaman zeval vermesin ama pandemi döneminde son zamanlarda kusura bakmayın yanlış yapıyorsunuz yasak gelsin diyoruz oda yok napsın bu millet devlet milletine bakamıyormu 2 hafta Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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