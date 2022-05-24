Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki

24.05.2022 12:04

Dünyada hızla yayılımını sürdüren maymun çiçeği virüsü, şimdiye dek 16 ülkede görüldü. Virüsle ilgili bir toplantı yapan Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın ana yayılma nedeninin cinsel ilişki olduğunu açıkladı.

İlk kez 1958'de Afrika'daki maymun kolonilerinde rastlanılan virüs, 2003'te ABD'de tespit edilince ilk kez Afrika dışında görüldü. Uzun aradan sonra ilk kez İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü, Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkeye yayıldı.

SEMPTOMLARI ARASINDA ATEŞ VE DÖKÜNTÜ VAR

Afrika dışında nadir görülen maymun çiçeği virüsü (Monkeypox), her geçen gün daha fazla ülkeye yayılarak dünyanın ana gündemi haline geldi. Batı ve Orta Afrika ülkelerinde viral bir enfeksiyon olarak tanımlanan Maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının Avrupa, ABD ve Avustralya'da 100'ü aştığı belirtiliyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen Maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Hastalığın en yaygın semptomlarının yüksek ateş, sırt-kas ağrısı ve öncelikle yüzde başlayıp daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler olduğu belirtiliyor.

ANA YAYILMA NEDENİ CİNSEL İLİŞKİ

Yakın temas yoluyla bulaştığı tahmin edilen enfeksiyonun 14 ila 21 gün sürdüğü ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsünde toplam 131 vakanın tespit edildiğini duyurdu. Bununla birlikte, DSÖ yetkilileri, şu ana kadar yapılan araştırmaların, hastalığın ana yayılma nedeninin cinsel ilişki olduğunu gösterdiğini açıkladı. Ancak, uzmanlar virüsün, insan vücudu dışında kararlı olduğunu, battaniye ve kıyafet gibi eşyalarda hayatta kalabileceği konusunda uyardı. Bu tip bir bulaşmanın kalabalık nüfuslu şehirler için yıkıcı olabileceği belirtildi.

Diğer taraftan, DSÖ'nün uzmanları, virüsün kendisinin genellikle meni ve vajinal sıvılar yoluyla yayılan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olmamasına rağmen, vakalardaki en son artışın diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında yayılmış gibi göründüğünü ve herkese bulaşabileceğini vurguladı.

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