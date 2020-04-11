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Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektirView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:21
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı