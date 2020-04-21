Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama

13 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün laboratuvarda üretildiğine dair konuşulan iddialar üzerine bir açıklama yaparak "Tüm kanıtlar virüsün hayvanlardan kaynaklı olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan son dakika koronavirüs açıklamasında, virüsün laboratuvarlarda değiştirilmediği veya üretilmediği, tüm kanıtların virüsün hayvanlardan kaynaklı olduğu sonucuna çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili ilk açıklamasında Çin yönetiminin salgınla mücadelesini övmüştü. Ancak salgın ABD'de hızla yayılmaya başlayınca ve ekonomide ciddi hasarlar ortaya çıkınca, Trump Mart ayı ortasında ağız değiştirerek Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelemeye başladı.

SÖYLENTİLER ABD'DE AYYUKA ÇIKTI

Amerikan medyası, Vuhan'daki laboratuvarda gerekli önlemlerin alınmadığını ve buradan muhtemel bir salgının ortaya çıkabileceğine dair ABD Dışişleri Bakanlığına Ocak ayında bir istihbarat geldiği bilgisini sızdırdı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da o istihbarat bilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunların virüsün laboratuvardan yayıldığında dair doğrudan kanıt olmadığını ancak dikkate alınması gerektiğini belirtti.

DSÖ İDDİALARI YALANLADI

DSÖ de iddialar üzerine bir açıklama yayınlayarak "Virüs laboratuvarda üretildi" söylentilerine son noktayı koydu. Dünyanın en büyük sağlık kuruluşu olan DSÖ, söylentiler üzerine çalışma başlattığını ve yapılan bütün deneylerin virüsün kaynağının hayvanlar olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:26 

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YORUMLAR (2)
  • Çin bedel ödemeli : Çin eğer kasıtlı yapmışsa bunişin üstesinden gelinir gelinmez hesap sorulmalı yok eğer kasıtlı yapmamışsa o zaman vaka ve ölüm açıklamaları kesinlikle yanlıştır yine bedel ödemeli yani Çin İn ağır bedeller ödemesi lazım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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