Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım yapıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'in 11 kentinde tıbbi yardım yapıldığını duyurdu.

Örgütün Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in 11 kentinde bulunan 18 hastanenin acil servisi ile 11 laboratuvara tıbbi malzeme ve ilaç desteği sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu yardımların 3,2 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.


BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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