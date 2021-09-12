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Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı

12.09.2021 13:42

Dünya koronayla mücadelesine devam ederken, virüs mutasyonlara uğrayarak gelişimini varyantlara ayrılarak sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" olarak nitelendirdiği Mu varyantına ilişkin korkutan bir uyarı geldi. Sahip olduğu mutasyonların kombinasyonu nedeniyle bilim insanlarının özellikle üzerinde durduğu ve Türkiye'de de görülen Mu varyantının koronavirüs aşısına karşı direnç kazanmasından endişe ediliyor.

İlk olarak Belçika'da görüldüğü tahmin edilen ve 7 aşılı yaşlının ölümüne neden olan Mu varyantı, geçtiğimiz aylarda DSÖ tarafından "dikkat edilmesi gereken varyant" olarak adlandırılmıştı. Mu'yu inceleyen uzmanlar, korkutucu bir gelişmeye karşı uyarıda bulundu.

AŞI DİRENCİ KAZANABİLİR

Bilim insanları en çok Mu'nun aşı korumasına direnmesinden endişe duyuyor. DSÖ'nün COVID-19 teknik lideri Maria van Kerkhove, Associated Press'e, varyantın "sahip olduğu mutasyonların kombinasyonu nedeniyle bizi ilgilendirdiğini" söyledi.

Mu, başak proteini (virüsün hücrelerimizi istila etmesini sağlayan yüzeyindeki taç benzeri çıkıntılar ve) için genetik kodundan birkaç anahtar mutasyon taşıyor. Bu mutasyonlar Mu'yu, virüsü nötralize etmek için başak proteini hedefleyen aşılara veya önceden hastalığı geçiren bağışıklık sistemleri tarafından üretilen antikorlara karşı dirençli hale getirebilir.

HENÜZ DELTA KADAR BULAŞICI DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü, Ağustos ayı sonlarında Mu'yu "dikkat edilmesi gereken bir varyant " olarak etiketledi. Bu terim, önemli topluluk aktarımına neden olabilecek veya virüsün davranış şeklini değiştirebilecek genetik değişikliklere sahip varyantlar için geçerlidir. Mu varyantı, Mayıs ayından bu yana Güney Amerika'da hızla yayıldığı için DSÖ'yü endişelendirmişti.

Kolombiyalı araştırmacılar, halen hakem incelemesini bekleyen bir çalışmada, Mu'nun virüsün orijinal versiyonundan 1,2 kat daha bulaşıcı olduğunu öngördü. Bu, orijinal suştan iki kat daha bulaşıcı Delta'nın daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Yine de, vücudun bağışıklık savunmasına direnme potansiyeli nedeniyle bilim insanları Mu'yu yakından izlemeye devam ediyor.

"ŞİMDİLİK TEHDİT OLARAK GÖRÜLMÜYOR"

Geçen hafta bir brifingde, "Konuyu çok yakından takip ediyoruz" diyen Başkan Joe Biden'in en üst tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, "Şu anda bunu acil bir tehdit olarak görmüyoruz" diye de ekledi.

Son olarak aşı direnci kazanmasından endişe duyulduğu ifade edilen Mu varyantına karşı bilim insanlarının takibi ve araştırmaları devam ediyor.

İSTANBUL'DA DA 2 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüsün yeni Mu varyantı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Koca, "Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an" demişti.

MU VARYANTI HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

MU varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edildi ve DSÖ'ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. DSÖ, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünyadaki tüm vakaların yüzde 0.1'inden azını oluşturduğunu ilan etti. Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Hong Kong'da da vakalar bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkat edilmesi gereken varyant diyerek Mu varyantına karşı uyardı

Dünya Sağlık Örgütü, Associated Press, Mu varyantı, Genetik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nün 'dikkat edilmesi gereken varyant' diyerek Mu varyantına karşı uyardı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünya Sağlık Örgütü'nün "dikkat edilmesi gereken varyant" diyerek Mu varyantına karşı uyardı - Son Dakika
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