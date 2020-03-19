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Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu ülkelerinin, salgınla ilgili daha şeffaf davranmasını istedi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgileri DSÖ ile daha fazla paylaşması konusunda uyarıda bulundu.
DSÖ Bölge Direktörü Ahmet el-Mandhari, Kahire'de video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ülkelerinin koronavirüs salgınıyla mücadelede daha şeffaf olmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13
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