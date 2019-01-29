Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü Talep Etti: 335 Şehirde Daha...

Dünya Sağlık Örgütü Talep Etti: 335 Şehirde Daha...

1 saat önce

ALMANYA Çevre Örgütü (DUH) ise 2018'de mahkeme kararıyla 20 bölgede mazotlu araçlara sürüş yasağı getirildiğini hatırlatarak, 2019'da ise birçok yerleşim yerinde yasağın uygulanması için mahkemeye gideceklerini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Talep Etti: 335 Şehirde Daha..., System.String[]
ALMANYA Çevre Örgütü (DUH) ise 2018'de mahkeme kararıyla 20 bölgede mazotlu araçlara sürüş yasağı getirildiğini hatırlatarak, 2019'da ise birçok yerleşim yerinde yasağın uygulanması için mahkemeye gideceklerini açıkladı. Almanya Federal Mahkemesinin, eyalet ve belediyelerin mazotlu araçları trafikten men edebileceği kararının ardından birçok şehirde mazotlu araç kullanımına yasak getirilmişti.

Son yapılan ölçümlerde, azot oksit sınırının yüzde 78 oranı ile geçen Münih şehri birinci sırada. Münih'i yüzde 73 oranla Stuttgart, yüzde 72 oranı ile Darmstadt, yüzde 62 oranı ile Köln, yüzde 60 oranı ile Reutlingen ve yüzde 58 oranı ile Düren ve Hamburg şehirleri takip ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57 

Münih, Almanya, Güncel
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