Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı

7 saat önce

Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Trump, ABD'nin örgüte maddi yardımları durdurduğunu açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) maddi yardımlarını durdurduğunu açıkladı.

Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu süreçte DSÖ ile ilgili bir soruşturma yürüteceğini söyledi.

Trump "Bu soruşturma, DSÖ'nün koronavirüsün yayılmasını gizlemesine ve süreci iyi yönetmemesine yönelik olacak" dedi.

Son dönemde DSÖ'ye yönelik eleştirilerini düzenli olarak artıran Trump basın toplantısında, "Örgütün kimsenin inanamayacağı düzeyde sorunları var" diye konuştu.





Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Beyaz Saray, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:40 

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