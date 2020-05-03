Dünya Sağlık Örgütü: "Türkiye dünyaya örnek oluyor" - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü: "Türkiye dünyaya örnek oluyor"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevleri ve bakım evlerinde alınan Covid-19 önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevleri ve bakım evlerinde alınan Covid-19 önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.

Toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç ve genel müdürlük çalışanları ile Dünya Sağlık Örgütü "Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü" Dr. Irshad Ali Shaikh'ın da aralarında bulunduğu DSÖ yetkilileri katıldı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, toplantıda yaptığı sunumda huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemleri paylaştı.

Bakanlığın engelli ve yaşlı hizmet merkezleriyle ilgili bilgi veren Koç, Bakanlığa bağlı 426 huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezinde toplam 27 bin 500 yaşlının bakım ve sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Covid-19 salgın sürecinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye'de yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve ventilatör (suni solunum cihazı) sayısının ortalamanın üstünde bulunduğunu belirten Koç, ülke olarak başarılarının entegre olmuş sağlık ve bakım hizmeti uygulamasından kaynaklandığını ifade etti.

Covid-19 salgını sırasında huzurevi sakinlerinin ve personelin sağlığını korumak için kuruluşların alması gereken önlemler ve prosedürler hakkında bilgilendirmeyi "Kuruluşlarımıza Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 1 ve 2" olarak iki ayrı rehberde topladıklarını da belirten Koç, Türkiye'de daha ilk vaka açıklanmadan önce; 7 Ocak 2020 tarihinde korona virüs ile ilgili ilk resmi yazıyı tüm İl Müdürlüklerine gönderdiklerini söyledi.

Türkiye'de ilk vakanın resmi olarak açıklanmasından sonra da tüm il müdürlüklerinde, süreçle hızlı ve etkin bir şekilde mücadele etmek için Takip İzleme Birimi oluşturduklarını da belirten Koç, "İzleme ve Takip Birimlerimiz periyodik toplantılarla süreci çok yakından izledi. Ayrıca, tüm kuruluşlarımızda kişisel koruyucu donanımların ve dezenfekte ürünlerinin anlık takiplerini yaptık. Aile Bilgi Sistemi üzerinden, kuruluşların tüm ihtiyaçlarını ve stoklarını takip eden bir modül oluşturduk" diye konuştu.

Kuruluşlarda gıda ve malzeme tedarik zinciri ile ilgili tedbirlerden, 14 gün vardiya sistemine, sosyal izolasyon kuruluşlarından, vardiya değişiminde personele uygulanan testlere kadar geniş bir çerçevede tedbir aldıklarını anımsatan Koç sözlerine şöyle devam etti:

"Bulaş yolunu, kuruluşa yeni kabulleri ve kuruluş dışına çıkışları yasaklayarak önlemiş olduk. Olası riskleri göz önüne alarak tüm kuruluşlarımızda 'izolasyon odaları ve katları' ve huzurevlerinden bağımsız alanlarda 'izolasyon kuruluşları' oluşturduk. Hastalanan kimseyi yeniden huzurevlerimize almadık, kendilerine izolasyon kuruluşlarında hizmet verdik. Bütün kuruluşlarımızda yaşlı ve engellilerimizden şüpheli ve semptomları olanları tedavisi için hastaneye sevk ediyoruz ve 14 gün hastanede kalıyorlar ve taburcu olduklarında sosyal izolasyon kuruluşlarında hizmet alıyorlar. Sakinlerimizin tedavi süreçlerinin erken başlamış olması ve tedavilerinin hastanelerde yapılıyor olması önemli. Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma anlayışı var, bizde ise tam tersi; hastanede tedavi olmaları gerektiği anlayışı var."

26 Mart itibariyle sabit vardiya sistemine geçtiklerini, bunu da yeterli görmeyerek, vardiyaya giren tüm personele PSR yöntemi ile tarama testi uyguladıklarını da belirten Koç, "Tüm kuruluşlarımıza girecek personeli de tarama testlerine tabi tutuyoruz. Vardiya öncesi mutlaka testlerin yayılmasını zorunlu hale getirdik ve riskleri minimuma indirdik" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE TARAFINDAN KURULUŞLARDA ALINAN TEDBİRLER BİR YAYIN HALİNE GETİRİLEREK DSÖ İÇİNDE YAYIMLANACAK"

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç'un sunumunun ardından söz alan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh, alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Shaıkh, Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldıklarını da vurguladı. Konuyla ilgili, gelecek hafta Avrupa Delegasyonunun da katılımıyla bir toplantı daha gerçekleştirilecek.

Shaikh, alınan önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türk yetkililere teşekkür etti.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:10 Kaynak: İHA


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