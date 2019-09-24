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Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri Erzincan'da

2 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi projesi kapsamında 3 pilot ilden biri olan Erzincan'a geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri Erzincan'da, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi projesi kapsamında 3 pilot ilden biri olan Erzincan'a geldi.


Çalışmaları yerinde incelemek ve gözlemlemek üzere Erzincan'a gelen Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik'i makamında ziyaret etti. Hirik il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Türkiye'de Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi projesi kapsamında Erzincan'a gelen heyette Sağlık Bakanlığı Kronik Hatalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanı Uzman Dr. Banu Ekinci, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye ofisinden Doç. Dr. Tufan Nayır ve Sıla Toker, Resolve Proje ekibinden Marwah Abdalla, Andrew Moran, Jill Farrington, Hongyi Xu ve Nicola Toffelmire yer aldı. - ERZİNCAN

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:39 Kaynak: İHA
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