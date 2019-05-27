Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu

Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu

4 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), video oyun bağımlılığını ruhsal sağlığı bozukluğu olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), video oyun bağımlılığını ruhsal sağlığı bozukluğu olarak tanımladı.

WHO'nun Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi (ICD), dijital ve video oyun bağımlılığını "sürekli veya tekrarlayan oyun davranışı modeli" olarak literatüre geçirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:38 
Dünya
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