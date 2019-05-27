Dünya Sağlık Örgütü: Video oyun bağımlılığı ruhsal sağlık bozukluğu
4 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), video oyun bağımlılığını ruhsal sağlığı bozukluğu olarak tanımladı.
Dünya Sağlık Örgütü
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:38
(WHO
), video oyun bağımlılığını ruhsal sağlığı bozukluğu olarak tanımladı.
WHO'nun Uluslararası Hastalıkları Sınıflandırma Birimi (ICD), dijital ve video oyun bağımlılığını "sürekli veya tekrarlayan oyun davranışı modeli" olarak literatüre geçirdi.
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