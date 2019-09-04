Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütü: "Yemen'de 30 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya"
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Dünya Sağlık Örgütü: "Yemen'de 30 bin kanser hastası ölümle karşı karşıya"

9 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de tedavi imkanları yok olan 30 bin kanser hastasının ölümle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de tedavi imkanları yok olan 30 bin kanser hastasının ölümle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de kanser hastalığı idam cezası olmamalı. Ancak Yemen'de bu konuma geçti artık" ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, gerekli olan tedavileri sağlanmazsa yaklaşık 30 bin Yemenlinin kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybedeceği bildirildi. Yemen'de son dört yıl içinde sağlık sektörü kötüye gittiğinden, ölüm riski taşıyan kanser hastalığından, krizlerin yanı sıra salgınlar ve hastalıklardan çok sayıda Yemenli öldü.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı. - CENEVRE

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
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