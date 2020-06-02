Dünya Sağlık Örgütü Yemen'deki Husilerin, Kovid-19 test cihazlarıyla ilgili suçlamalarını reddetti - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki İran destekli Husilerin, kendilerine DSÖ tarafından sunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test cihazlarının düzgün çalışmadığı suçlamasını reddetti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "DSÖ'den Yemen'e sunulan 7 bin PCR test cihazı, dünya genelinde 120'den fazla ülkeye gönderilen cihazların aynısıdır." ifadesi kullanıldı.

Dünya genelindeki ülkelere 6 milyonu aşkın PCR test cihazı gönderdiklerini ve bunların yaklaşık 2 milyonunun Alman medikal şirketince üretildiğini aktaran DSÖ, söz konusu şirketin test cihazlarının Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının (ISO) standartlarına uygunluğunun 3 farklı laboratuvarda yapılan testlerle teyit edildiğini belirtti.

Açıklamada, Yemen'e gönderilenlerin de söz konusu Alman şirketin ürettiği cihazlar olduğu kaydedildi.

Sözde Husi hükümetin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Kovid-19 testi için gönderdiği cihazların düzgün çalışmadığını öne sürmüştü.

Mutevekkil, cihazların düzgün çalışmamasının kendi kontrollerindeki bölgelerde Kovid-19 vaka sayısıyla ilgili net bir sayı vermelerini engellediğini iddia etmişti.

Yemen'deki resmi verilerde, 354 kişinin Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 84'ünün hayatını kaybettiği, 14 kişinin iyileştiği belirtiliyor.

Söz konusu rakamların Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı dile getirilirken, son olarak 18 Mayıs'ta açıklama yapan Husiler, ellerinde tuttukları bölgelerde 4 kişiye virüs bulaştığını, bunlardan birinin öldüğünü duyurmuştu. O günden bu yana salgın rakamlarını açıklamayan Husiler, kontrollerindeki bölgelerde yaşanan sağlık dramına dair gerçekleri gizlemekle suçlanıyor.