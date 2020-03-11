Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü "küresel salgın" ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü 'küresel salgın' ilan etti - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü "küresel salgın" ilan etti

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:18 Kaynak: AA
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