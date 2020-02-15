Dünya Sağlık Örgütünden Kovid-19'a karşı hükümetlere

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus, Almanya'da devam eden "56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda" Kovid-19'a ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ'nün, salgında vaka sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Ghebreyesus, örgütün, uluslararası bir uzman ekibinin salgını anlamak için Çinli meslektaşlarıyla çalıştığını belirtti.

Ghebreyesus, "Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız" diyerek, hükümetlerden, Kovid-19'a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ "acil durum" ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1527'ye yükselmiş, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 67 bini geçmişti.