Son Dakika Haberleri: Dünya Sağlık Örgütünden mikroplastiklerin daha fazla araştırılması çağrısı
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Dünya Sağlık Örgütünden mikroplastiklerin daha fazla araştırılması çağrısı

50 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çevrede bulunan mikroplastiklerin ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin daha fazla araştırılması çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünden mikroplastiklerin daha fazla araştırılması çağrısı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çevrede bulunan mikroplastiklerin ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin daha fazla araştırılması çağrısı yaptı.

DSÖ, konuyla ilgili ilk kez yayımladığı raporda, mikroplastikler hakkında daha fazla araştırma yapılmasının yanı sıra plastik kirliliğinin de azaltılması çağrısında bulundu.

Raporda görüşlerine yer verilen örgütün Halk Sağlığı ve Çevre Direktörü Dr. Maria, "mikroplastiklerin sağlığa etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu, zira içme suyu dahil her yere karıştıklarını" kaydetti.

Neira, "Sahip olduğumuz sınırlı bilgiye dayanarak içme suyundaki mikroplastikler mevcut seviyelerde sağlık riski oluşturuyor gibi gözükmüyor. Ancak daha fazlasını öğrenmemiz gerek. Aynı zamanda dünya genelinde plastik kirliliğinin artmasını durdurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İçme suyunda mikroplastikler hakkındaki en son bilgileri özetleyen analize göre, 150 mikrometreden daha büyük mikroplastiklerin insan vücudunda emiliminin muhtemel olmadığı belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre de raporun yazarlarından Jennifer de France, her ne kadar eldeki kanıtlar, mikroplastiklerin ve bunlarla ilişkili kimyasalların yutulmasıyla ilgili sağlık risklerinin "minimal" düzeyde olduğunu ortaya koyuyor olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:38 Kaynak: AA
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