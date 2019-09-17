Dünya Sağlık Örgütünden Prof. Dr. Türmen'e ödül

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Prof. Dr. Tomris Türmen'e, "insan sağlığına katkıları" nedeniyle ödül verildi.

Uluslararası sağlık organizasyonlarının en önemlilerinin başında gelen Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa Bölge Bürosu 69. Olağan Toplantısı, Danimarka'nın Kopenhag kentinde başladı. Avrupa bölgesindeki 53 ülkeden Sağlık Bakanları ve yetkililerin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Sağlık Bakanlığından bir heyet temsil ediyor.

Avrupa'daki temel sağlık sorunlarının masaya yatırıldığı toplantılarda, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve finansmanı, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, acil sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam için hayata geçirilmesi hedeflenen fiziksel aktivite çalışmaları ele alınıyor.

Kopenhag zirvesi bu yıl, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesi'nde yaşayanların daha iyi sağlığa kavuşmaları için olağanüstü katkıda bulunan bilim insanlarına verdiği ödüle layık görülenler arasında Türk bilim insanı Prof. Dr. Tomris Türmen de yer aldı.

Çok sayıda bilimsel yayına ve kitaplara imza atmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülleri bulunan ve halen birçok uluslararası kuruluşta yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Türmen, ödülünü 53 ülke Sağlık Bakanlarının katıldığı toplantıda törenle aldı. Türmen'e ödülünü Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab takdim etti.

Türmen, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Herkesin sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde erişebilmesi temel bir insan hakkıdır. Toplumların kalkınmaları, refah düzeylerinin artması her şeyden önce bu hakkın yaşama geçirilmesine bağlıdır." dedi.

Ödüle layık görülen ilk Türk bilim insanı olan Türmen, dört yıldır Avrupa'da sağlık alanında yapılan araştırma ve yatırımlara yön veren komisyonun başkanlığını yürütüyor.

Öz geçmişi

Dünya Sağlık Örgütü'nde farklı tarihlerde direktörlük ve başdanışmanlık gibi kritik görevler de üstlenen Prof. Dr. Türmen, kariyerinin önemli bir bölümünde uluslararası kuruluşlarda aktif görev aldı.

Türmen, Ankara Tıp Fakültesi'nden 1970'te mezun olduktan sonra ihtisasını Amerika ve Kanada'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları üzerine yaptı. Türkiye'ye döner dönmez 1976-1978 yıllarında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yeni doğan yoğun bakım ünitesini kuran Türmen, 1981'de doçent, 1988'de profesör oldu. 1990'da Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğüne atanan Türmen, 1991'de Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.

Türmen, 1992'de Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından Dünya Sağlık Örgütünün Aile Sağlığı Bölümü Direktörlüğüne atandı. 1995'te, Aile ve Üreme Sağlığından sorumlu İcra Direktörü pozisyonuna terfi eden Türmen, 1998'de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gro Harlem Bruntland'ın başdanışmanlığını yaptı.

2003'te Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Temsilcisi görevine getirilen Türmen, 2007'de Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılarak, Türkiye'ye döndü. 2007-2011 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanlığı yapan Türmen, 2011'den bu yana sağlık ve insan hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütü olan ve aynı zamanda "WHO İşbirliği Merkezi" olarak da faaliyet gösteren Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) Başkanlığını yürütüyor.