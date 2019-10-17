Son Dakika Haberleri: "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" konseri
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"Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" konseri

1 saat önce

Güher ve Süher Pekinel'in öncülüğünde hayata geçirilen, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" (GSGM) ilk konserini verdi.

Güher ve Süher Pekinel'in öncülüğünde hayata geçirilen, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" (GSGM) ilk konserini verdi.

GSGM'nin en genç müzisyenlerinden, Türk asıllı besteci ve piyanist Maximilian Cem Haberstock ve ödüllü kemancı Naz İrem Türkmen'in sahne aldığı konser Arter'in performans salonlarından Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşti.

Cem Haberstock, konserde Franz Schubert'in "Impromptu No. 4 in A-flat major, Op.90" ve Frederic Chopin'in "Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op.31" eserlerini yorumladı.

Naz İrem Türkmen ise Fritz Kreisler'in "Recitativo and Scherzo, Op. 6", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Concerto No. 3 (2. bölüm)", Ludwig van Beethoven'in "Sonate No. 5, Op. 24 (1. bölüm)", Henryk Wieniawski'nin "Concerto No. 2, Op. 22 (2. bölüm)", ile Pablo de Sarasate'nin "Zigeunerweisen, Op. 20" eserlerini çaldı.

Güher ve Süher Pekinel, Türkiye'den sıra dışı yeteneklere sahip genç müzisyenleri yaşam ve enstrüman bursu ile destekleyerek dünya sahnelerine 12 yıldır takdim ediyor.

Bir sonraki DSGM konseri 28 Kasım'da gerçekleşecek.

Franz Schubert, Süher Pekinel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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