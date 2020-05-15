Dünya salgının pençesinde mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Dünya korona virüs salgınıyla baş etmeye çalışıyor. vaka sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, 300 bin insan da hayatını kaybetti. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bini geçti.

Öte yandan Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişi de daha virüse rastlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 31 bini, Fransa'da 27 bini, İngiltere'de ise 33 bini aştı. ABD'de toplam can kaybı 85 bini geçti. Güney Sudan'da virüs nedeniyle ilk ölüm bildirildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar yeniden açıldı.

(İHA)