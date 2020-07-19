Dünya salgınla mücadele ediyor - Son Dakika

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde şu ana kadar vaka sayısı 14 milyonu aştı. İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 605 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 9 milyona yaklaştı. ABD, yaklaşık 3 milyon 700 bin vaka ve 141 binden fazla can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke. ABD'nin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada geliyor.

Vaka sayısının 2 milyonu aştığı ülkede 76 binden fazla insan virüse yenik düştü.

(İHA)