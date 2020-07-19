Dünya salgınla mücadele ediyor - Son Dakika

Dünya salgınla mücadele ediyor
Dünya korona virüsle mücadele ediyor.
Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. Dünya genelinde şu ana kadar vaka sayısı 14 milyonu aştı. İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 605 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 9 milyona yaklaştı. ABD, yaklaşık 3 milyon 700 bin vaka ve 141 binden fazla can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke. ABD'nin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada geliyor.
Vaka sayısının 2 milyonu aştığı ülkede 76 binden fazla insan virüse yenik düştü.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:18 Kaynak: İHA
Son Dakika 23:39 Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti 23:25 Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:02 Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 19:57 Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak