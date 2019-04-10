Dünya Şampiyonası öncesi akıllarda neler kaldı?

En çok şampiyonluk Ronnie’de





2018-2019 sezonu şimdiden Ronnie’nin kariyerindeki özel sezonlardan biri oldu. Roket, oynadığı yedi finalden beşinde şampiyonluğa ulaştı. Ronnie, bu sezonki ilk şampiyonluğunu 2018’in eylül ayında Şangay Masters finalinde Barry Hawkins’i mağlup ederek kazandı. İkinci şampiyonluk, Champion of Champions turnuvasında, kasım ayında, finalde Kyren Wilson’u yenmesinin ardından geldi.



O’Sullivan, bu iki davet turnuvasının ardından aralık ayında Birleşik Krallık Şampiyonası’nda, finalde Mark Allen’ı yenerek kupaya uzandı ve sezonun kendi adına sezonun ilk sıralama turnuvasını kazandı.



Turnuva kazanmaya iki ay ara veren Ronnie, harika bir mart ayı geçirdi. Neil Robertson’u hem Players Championship hem de ilk kez düzenlenen Tour Championship finalinde yenerek bu yılki dördüncü ve beşinci turnuva şampiyonluğunu kazanmış oldu.



Bu kazanılan beş finalin yanında, iki de kaybedilen final vardı. Ronnie, Masters ve Kuzey İrlanda Açık finallerinin her ikisinde de sezonun formda isimlerinden Judd Trump’a mağlup oldu.





9 yıl aranın ardından tekrar zirvede





Mart ayının son günlerinde Tour Championship finalinde Neil Robertson’u 13-11 mağlup ederek şampiyon olan Ronnie, bu zafer ile birlikte dokuz senenin ardından tekrar dünya bir numarası oldu.



Ronnie, bu yıla dünya üç numarası olarak başlamıştı. En son 2010 yılında sıralamada zirvede olan 43 yaşındaki Roket, tekrar zirveyi görerek 1983’ten beri dünya bir numarası olan en yaşlı isim unvanını aldı.





En çok sıralama turnuvası kazanan iki isimden biri





Tour Championship zaferinin, Ronnie için onu tekrar dünya bir numarası yapmasından başka bir anlamı daha vardı. Roket, bu zaferle birlikte kariyerindeki 36. sıralama turnuvası şampiyonluğunu kazandı ve Stephen Hendry ile birlikte en çok sıralama turnuvası kazanan iki oyuncudan biri oldu.





Neil Robertson ve Judd Trump için iyi bir sezon





Neil Robertson ve Judd Trump, Ronnie kadar olmasa da iyi bir sezon geçirdiler.



Neil Robertson, oynadığı altı finalden üçünü kazanarak üç şampiyonluk elde etti. Neil; Riga Masters ve Çin Açık finallerinde Jack Lisowski’yi, Galler Açık finalinde ise Stuart Bingham’ı yenerek bu üç turnuvada mutlu sona ulaştı. Robertson adına kazanılan üç şampiyonluğun yanı sıra kaybedilen üç şampiyonluk vardı. Avustralyalı oyuncu, Tour Championship ve Players Championship finallerinde Ronnie’ye, International Championship finalinde ise Mark Allen’a kaybetti.



Bu sezon üç şampiyonluk kazanan bir başka isim ise Judd Trump’tı. Trump, bu yıl oynadığı üç finalden üç şampiyonluk ile ayrıldı. Kuzey İrlanda Açık ve Masters'ı finallerde Ronnie’yi mağlup ederek kazanan Judd, World Grand Prix'yi ise finalde Ali Carter’ı yenerek şampiyon tamamladı.



Bu isimlerin yanı sıra Stuart Bingham, Kyren Wilson ve Mark Allen bu yıl ikişer turnuva kazanan oyuncular oldular.





1000 x 100





Bu sezon beş turnuva kazanmak, tekrar dünya bir numarası olmak, en çok sıralama turnuvası kazanan iki oyuncudan biri olmak… Bunlar, O’Sullivan’ın bu yıl içinde başardığı şeylerin tümü değil. Ronnie bu sezon tüm bunlara ek olarak bir de kariyerinin bininci yüzlük serisini yaptı. Bu yüzlük seri, Player Championship turnuvasının finalinde ve şampiyonluk frame’inde geldi.



Bu 1000 yüzlük serinin 169’unun Dünya Şampiyonası’nda, 138’inin ise turnuva finallerinde geldiğini hatırlatalım. Daha detaylı bilgiye, Eurosport Türkiye ekibinin yaptığı bu çalışmadan ulaşabilirsiniz.













147 x 147





Snooker tarihindeki ilk 147’yi, yani ilk maksimum seriyi, 1982 yılında Steve Davis yapmıştı. Tarihin 147’nci 147’sini yapan isim ise David Gilbert oldu. İlk maksimum seri yapıldığı sırada hayatının ilk günlerini yaşıyor olan Gilbert, 147’nci maksimum seriyi geçtiğimiz Ocak ayında Champions League turnuvasında Stephen Maguire’a karşı yaptı. Gilbert böylelikle kariyerinin ikinci maksimum serisine ulaşmış oldu.





Hazırlayan: Enes KANBUR