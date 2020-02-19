Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda - Son Dakika Spor

Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımları İstanbul'da Motosiklet Fuarı (Motobike2020) ile birlikte start alacak.

Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtımları İstanbul'da Motosiklet Fuarı (Motobike2020) ile birlikte start alacak.


Ülkemizin Spor Turizmi alanında yurt dışında tanıtımına büyük katkı sağlayan Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Motobike Fuarı'nda yapılacak. Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleriyle 4-5-6 Eylül tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak organizasyon kapsamında dört büyük yarış düzenlenecek. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası'nda (Open) yüzlerce sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.


Biletler Passolig'de satışa çıktı


Afyon Motosiklet ve Spor Festivali'nde Retrobüs, Necati ve Saykolar, Haluk Levent ve Mustafa Ceceli Konserleri, hediye çekilişleri ve birçok ücretsiz aktivite yer alacak. Seyirciler, festival alanında bulunan kamp ve karavan konaklama imkanlarından ücretsiz faydalanacak. Organizasyonun biletleri Passolig'te indirimli olarak satışa çıktı. Üç gün boyunca geçerli olacak biletler İstanbul Motobike Fuarı'nda yüzde 50 indirimle 50 TL'den satışa sunulacak. - İSTANBUL

Motosiklet, İstanbul, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü
İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:34:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya Şampiyonası tanıtımı Motobike Fuarı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]