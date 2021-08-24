Dağ Kros Dünya Şampiyonasına Malatya'dan 3 sporcu katılacak

Tayland'da 14-16 Kasım'da düzenlenecek Dağ Kros Dünya Şampiyonasına Malatya'dan üç sporcu katılacak.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos 2021 tarihinde Trabzon Köprübaşı ilçesinde yapılan Dağ Kros Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Hasan Aydın, Cengiz Karaduman ve Gizem Nur Keskin Tayland'da yapılacak olan Dağ Kros Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Atletizm Milli Takım kadrosunda 3 Malatyalı sporcunun girmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Sporcularımız inşallah milli takım adına ülkemizi ve Malatya'yı Tayland'da en iyi şekilde temsil edecek. Sporcularımızı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.