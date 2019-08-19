Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonasında Bursa rüzgarı esecek
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Dünya Şampiyonasında Bursa rüzgarı esecek

1 saat önce

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit-Genç, 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Milli takım seçmeleri, Kocaelide tamamlandı.

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Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit-Genç, 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Milli takım seçmeleri, Kocaelide tamamlandı.

Hafta sonunda Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan müsabakalara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 11 sporcuyla katıldı.

Gençler 53 kgda Beyza Atalay, 68 kgda Emir Buğra Gencan ve Ümit 53 kgda mücadele eden Bengisu Çelik birinci olurken, 53 kgda Tuğba Efe ve 68 kgda Hakan Çelik gençlerde, 67 kgda mücadele eden Ali Güney ise U21 kategoride ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Büyükşehirli sporcular Beyza Atalay, Emir Buğra Gencan ve Bengisu Çelik, 23-27 Ekim tarihlerinde Şilinin başkenti Santiagoda yapılacak Ümit-Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek.

Turnuvada ikincilik elde eden Tuğba Efe, Hakan Çelik ve Ali Güney ise Balkan Şampiyonası, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye

Açık Karate Turnuvasında milli formayı terletecek.

BURSA İÇİN BÜYÜK ONUR

Büyükşehir Belediyesinin spora verdiği öneme değinen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Vanlıoğlu, Dünya Şampiyonasına ilk kez 3 sporcu gönderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başarının tesadüf olmadığını dile getiren Vanlıoğlu, Bursada karate sporunu geliştirmek istiyoruz. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Çok mutluyuz. Bu başarılar artarak devam edecek diye konuştu.
Ümit Genç, Türkiye, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:34 
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