Dünya Şampiyonasında Bursa rüzgarı esecek

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Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit-Genç, 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Milli takım seçmeleri, Kocaelide tamamlandı.
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Salonunda yapılan müsabakalara Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü 11 sporcuyla katıldı.
Gençler 53 kgda Beyza Atalay, 68 kgda Emir Buğra Gencan ve Ümit 53 kgda mücadele eden Bengisu Çelik birinci olurken, 53 kgda Tuğba Efe ve 68 kgda Hakan Çelik
gençlerde, 67 kgda mücadele eden Ali Güney ise U21 kategoride ikincilik madalyasının sahibi oldu.
Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Büyükşehirli sporcular Beyza Atalay, Emir Buğra Gencan ve Bengisu Çelik, 23-27 Ekim tarihlerinde Şilinin başkenti Santiagoda yapılacak Ümit-Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Şampiyonasında Türkiyeyi temsil edecek.
Turnuvada ikincilik elde eden Tuğba Efe, Hakan Çelik ve Ali Güney ise Balkan Şampiyonası, Karadeniz
ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye
Açık Karate Turnuvasında milli formayı terletecek.
BURSA İÇİN BÜYÜK ONUR
Büyükşehir Belediyesinin spora verdiği öneme değinen Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Vanlıoğlu, Dünya Şampiyonasına ilk kez 3 sporcu gönderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başarının tesadüf olmadığını dile getiren Vanlıoğlu, Bursada karate sporunu geliştirmek istiyoruz. Bunun için yoğun mesai harcıyoruz. Çok mutluyuz. Bu başarılar artarak devam edecek diye konuştu.