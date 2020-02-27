Dünya şampiyonları başarının sırrını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya şampiyonları başarının sırrını anlattı - Son Dakika

Dünya şampiyonları başarının sırrını anlattı

6 saat önce

Dünya bocce (volo) Şampiyonu sporcu kardeşler, Kahramankazan'da öğrencilerle bir araya gelerek başarının sırrını anlattı.

Dünya şampiyonları başarının sırrını anlattı, System.String[]

Dünya bocce (volo) Şampiyonu sporcu kardeşler, Kahramankazan'da öğrencilerle bir araya gelerek başarının sırrını anlattı.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi'nin "Gelecek sporla gelecek" projesi kapsamında dünya volo şampiyonu İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk kardeşler öğrencilerle söyleşiye katıldı.

Sporculardan Buket Öztürk, sporun eğitimi olumlu yönde etkilediğini ve bunun akademik çalışmalarla da ispatlandığını belirterek, "Veliler, bazen de öğrenciler arasında bir algı var spora gidersem akademik başarım düşer diye. Böyle bir kaygı var ama siz dengeyi kurduğunuz sürece bu sizin için bir avantaja dönüşür. Kaldı ki bocce gibi disiplinler zaten dikkati artırıcı, konsantrasyonu güçlendiren ve hedefe yönelten spor dallarıdır." dedi.

İnci Ece Öztürk de öğrencilere seslenerek, "Her zaman bir hedefiniz olmalı ve bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Ancak sosyal yaşamınızı da ihmal etmemelisiniz. Her şey dengeli olmalı. Spor zaten insanın içerisinde bulunan rekabet duygusunu harekete geçiriyor. Spor ile kendinizi keşfediyorsunuz, mücadele yeteneğini gelişiyor." şeklinde konuştu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, şampiyon sporcuların başarı öykülerinin anlatıldığı video gösterisiyle başladı.

Programın soru cevap bölümünde ise öğrenciler sporcu kardeşlere merak ettikleri soruları sordu.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan söyleşinin sonunda sporculara günün anısına teşekkür plaketi verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından sporcular ile öğrenciler okulun bahçesinde petank centilmenlik maçı yaptı.

Mustafa Hakan Güvençer, Kahramankazan, Ece Öztürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması yapıldı
Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu "Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya şampiyonları başarının sırrını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]