Dünya şampiyonları evlerine kavuştu - Son Dakika

Dünya şampiyonları evlerine kavuştu

16.03.2021 15:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Dünya Şampiyonu olan sporcularına, düzenlenen törenle evlerini teslim etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Dünya Şampiyonu olan sporcularına, düzenlenen törenle evlerini teslim etti.

2017 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu'nda 50 Metre Kelebek sitilinde şampiyon olan Beytullah Eroğlu, 2018'de Macaristan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonu'nda 87 kiloda şampiyon olan Metehan Başar ve 2019 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvado Şampiyonası'nda 62 kiloda şampiyon olan İrem Yaman, düzenlenen törende evlerinin anahtarlarını teslim aldı.

KELEŞ: "ŞAMPİYONLUKLARI İÇİN SPORCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Törende konuşan İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş, "Bugün burada bizi gururlandıran sporcu arkadaşlarımızın ödüllerini teslim etmek için buradayız. Mutluyuz, tekrar o günleri hatırladık. 2017 yılında Beytullah Eroğlu Meksika'da, 2018 yılında Metehan, Budapeşte'de, 2019'da da İrem Yaman İngiltere'de dünya şampiyonu olarak bizi gururlandırmıştı. Geçmiş yıllardaki şampiyonluklar için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kiptaş aracılığıyla ile onlara vadedilen evleri bugün teslim etmek istiyoruz. Pendik Yeşilce Aydos Evleri'nde üç sporcularımıza da anahtarları teslim edeceğiz. Tekrar başarıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzde olimpiyatlar var. Henüz net olmasa da yapılacağını düşünüyoruz. Olimpiyatlarda yarışacak sporcularımıza başarılar diliyoruz. Oraya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ise "Bu kadar başarılı sporcularla yan yana olmaktan çok mutluyuz. Böyle bir sürece paydaş olduğumuz için ayrıca gururluyuz. Nice başarılar bekliyoruz. Umarım yeni evlerinde sevdikleriyle birlikte mutlu mesut yaşarlar" ifadelerini kullandı.

METEHAN BAŞAR: "TEK HEDEFİMİZ BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKMEK"

Törende duygularını aktaran İrem Yaman, "Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, sonra kulüp başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Amatör diye adlandırılan bir branştayız ama profesyonel olarak davranıyorlar. Sporcun ve Sporcunun yanında olan İBB'ye teşekkür ederim" dedi. Beytullah Eroğlu ise, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sporcu bir ödül karşılığında bu sporcu yapmaz. Tek hedefim bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bizi böyle onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyorum" derken, Metehan Başar ise "Bu güzellikler bizi motive ediyoruz. Biz para ya da ödül için yapmıyoruz. Tek hedefimiz bayrağımızı göndere çekmek" ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcular anahtarlarını teslim alırken, çekilen toplu fotoğraflarla tören sona erdi.

(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu
Dünya şampiyonları evlerine kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beytullah Eroğlu, İrem Yaman, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonları evlerine kavuştu - Son Dakika Spor


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