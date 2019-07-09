Dünya şampiyonluğuna uzanan bir "Kardelen" öyküsü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Kardelenler" kapsamında keşfedilen milli atlet Gülnaz Uskun, ulusal ve uluslararası başarılarıyla kırsal kesimdeki kız çocuklarının "eğitim" hayaline öncü oldu.

FIRAT ÖZDEMİR - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Kardelenler" kapsamında keşfedilen milli atlet Gülnaz Uskun, ulusal ve uluslararası başarılarıyla kırsal kesimdeki kız çocuklarının "eğitim" hayaline öncü oldu.

Turkcell tarafından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Toplum Gönüllüleri ile Türkiye Engelliler, Spor, Yardım ve Eğitim vakıfları iş birliğiyle, ailelerin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerini sürdüremeyen kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlanması amacıyla yürütülen "Kardelenler Projesi" kapsamında eğitime kazandırılan Gülnaz Uskun, yakaladığı sportif başarılarla dikkati çekiyor.

Beden eğitimi öğretmeni, aynı zamanda atletizm milli takım antrenörü Ramazan Yardımcı tarafından Doğubayazıt'ın Mescit köyü Orak mezrasında keşfedilen Uskun, atletizmde katıldığı birçok ulusal ve uluslararası müsabakada derece elde ederek kısa sürede milli sporcu olmayı başardı.

Proje kapsamında eğitime kazandırıldığı için çevresindekilerin "Kardelen Gülnaz" olarak andığı milli atlet, İsrail'in kuzeyindeki Emek Hama'ayanot kentinde 2014'te düzenlenen ISF Dünya Okullarararası Kros Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak ilk uluslararası başarısını kazandı.

Akrabalarının eleştirilerine aldırmadan ailesinin desteğiyle spora dört elle sarılan Uskun, 2017'de İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre su engelli yarışında da üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Doğu Anadolu'nun soğuk ikliminde, kar kalkmadan açan ve toprağı delip ışığa ulaşan kardelen misali kırsaldan çıkıp dünya şampiyonalarına katılan Gülnaz, başarılarıyla köydeki birçok kız çocuğunun okula başlamasına öncü oldu.

Başarılı milli atlet, 11-14 Temmuz'da İsveç'te yapılacak U23 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda başarı sağlayarak Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

"İnsanlara örnek olmak güzel"

Milli atlet Gülnaz Uskun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardelenler projesi kapsamında eğitime kazandırıldığını söyledi.

Spora başlarken çevresindekilerin tepkisiyle karşılaştığını belirten Uskun, "Köyde oturduğum için yakınlarımız aileme, 'Yapamaz, kız çocuğu, neden gönderiyorsunuz.' gibi şeyler söylüyordu. Ailem bunlara aldırmadı ve dikkate almadı. Annem ve babam 'Kızım yapabilirsin, koşarsın, bir şey olmaz ve senin arkandayız.' diyerek beni destekledi. Bir nevi onların sayesinde buradayım." diye konuştu.

Uskun, elde ettiği başarıların birçok kız çocuğuna örnek olduğunu dile getirdi.

Yörede ailelerin kız çocuklarını okutmaya yanaşmadığını anlatan Uskun, şunları kaydetti:

"Sayemde onlarca insan kızlarını okula gönderip okutuyor ve spora yönlendiriyor. Köye gidip orada koştuğumda çoğu çocuk benle koşup mutlu oluyor. Benim gibiler sayesinde kız çocuklarının önleri açılıyor. İnsanlara örnek olmak güzel. Geçmişte kız çocuklarının okutulması açısından sıkıtılar vardı. Büyüdüğüm yerde Kardelenler projesi sayesinde insanlar bilgilendi, çocukların önü açıldı. Tüm sporcular gibi benim de hayalim olimpiyatlara gidip orayı görmek ve yarışmak."

İmkan verildiğinde kız çocuklarının çok başarılı olacağını belirten Uskun, İsveç'teki şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanacağına inandığını sözlerine ekledi.

"Baraj derecesi olimpiyatlara çok yakın"

Mili takım Antrenörü Ramazan Yardımcı da Uskun'un atletizmde birçok başarıya imza attığını söyledi.

Uskun'un Doğubayazıt'taki bir köyün mezrasında yaşadığına işaret eden Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu proje olmasaydı Gülnaz üniversiteyi bırak lise bile okuma hayali kuramazdı. Nihai hedefimiz, dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi. Şampiyonada derece elde etmesiyle 2020 olimpiyatlara katılacak. Gülnaz Uskun olimpiyat baraj derecesine çok yakın ve olimpik listede aday olarak yer alıyor. Antrenmanlarımız çok verimli geçti. İnşallah dilediğimiz sonuca varırız."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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