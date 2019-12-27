Dünya şampiyonluğunu olimpiyatla taçlandırmak istiyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan milli karateci Müşerref Özdemir, dünya şampiyonluğunu olimpiyatlara katılarak taçlandırmak istiyor.

Henüz beş yaşındayken babası Tahsin Özdemir tarafından, karate kursuna yazdırılan Müşerref, yedi yaşından itibaren katıldığı tüm müsabakalarda kürsüye çıkmayı başardı.

Bugüne kadar bir Avrupa üçüncülüğü, 3 Balkan şampiyonluğu, 7 Türkiye birinciliği elde eden 15 yaşındaki Müşerref, ekim ayında Şili'de düzenlenen 11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda, ümit kadınlar kumite 47 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

"Elimden geleni yaptım, altın madalyayı getirdim"

Müşerref, AA muhabirine, yarışmalarda dereceler aldıkça, bu spora daha çok bağlandığını söyledi.

Dünya şampiyonasında altın madalya almanın gurur verici olduğunu aktaran Müşerref, "Elimden geleni yaptım, altın madalyayı getirdim. Olimpiyatlarda yarışmak, Avrupa ve dünya derecelerini de sürdürmek istiyorum." dedi.

Spor yaparken kendisini çok rahatlamış hissettiğini anlatan milli sporcu, bu spor sayesinde öz güveninin de arttığını bildirdi.

Başarılarını devam ettirebilmek için haftanın her günü 2-3 saat antrenman yaptığını vurgulayan Müşerref, ailesinin her zaman desteğini gördüğünü kaydetti.

"Buradan aşağıya inmemesini istiyorum"

Berberlik yapan baba Tahsin Özdemir de kızıyla her zaman gurur duyduğunu belirterek, "Dünya şampiyonluğu, çok mutlu, gurur verici bir durum. Tarifi yok. Buradan aşağıya inmemesini istiyorum. Elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Kızımı olimpiyatlarda görmek istiyorum." diye konuştu.

"2011'den 2019 yılına kadar hiç kürsüden inmedi"

Antrenör Emin Akar da henüz beş yaşındayken salonuna gelen sporcusuna karateyi sevdirebilmek için bazen kucağına alıp gezdirdiğini söyledi.

Müşerref'in henüz 7 yaşındayken il ve bölge yarışmalarında birinci olduğunu anlatan Akar, şöyle konuştu:

"2011'den 2019 yılına kadar hiç kürsüden inmedi. Toplam 10 Türkiye derecesi var. Dört sene üst üste Balkan şampiyonluğu var. 2020 Şubat ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına seçme yapmadan direkt gidiyor. Bunun yanında katıldığımız bir çok resmi ve özel turnuvalarda hepsinde birinci oldu. Bu performansla devam ederse, 2024 Olimpiyatlarına direk katılırız."