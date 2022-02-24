Bayburt Belediye Başkanı şampiyon bilek güreşçisini altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol 65 kiloda altın madalya kazanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu'nu makamında kabul etti.

Üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Yıldızoğlu'nu tebrik eden Pekmezci, her zaman sporcuların yanında olduklarını söyledi.

Yıldızoğlu'nun hem ülkemizi hem de Bayburt'u gururlandırdığını anlatan Pekmezci, "Bayburt'umuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Şehrimiz salon sporlarında oldukça iyi bir ivme yakaladı. Yusuf gibi sporcularımız oldukça bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağından şüphemiz yok, kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yıldızoğlu ise Başkan Pekmezci'ye desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Bayburt ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Pekmezci, konuşmasının ardından Yıldızoğlu'nu altınla ödüllendirdi.