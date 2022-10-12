Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Milli takım, Esenboğa Havalimanı'nda, yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

ANTRENÖR OSMAN ÇAKMAK: HEDEFİMİZ BU KUPAYA KARDEŞ GETİRMEK

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takım antrenörü Osman Çakmak, "Yılların birikmiş bir heyecan, bir coşkusu var. Bu coşkuyla beraber çok güzel mücadele ettiler. Oyuncularımız sahaya karakterini, asaletini ve cesaretlerini koydular. 2018 yılında dünya kupasını Angola'ya vermiştik. Dünya kupasını o zaman da biz hak etmiştik ama sonuçta penaltılara kaldık. Penaltıyı da ben kaçırmıştım. Kardeşlerimle, bu birliktelikte Angola'ya bir ders verdik. Her yıla bir gol attılar. 4-1 net bir skorla dünya şampiyonu oldular. Ne mutlu bize ki, bu coğrafyanın evlatlarıyız. Ne mutlu bize ki 85 milyonun gündemini değiştirip güzel şeyler sunduk, herkes mutlu. Uçakta olsun havalimanında olsun herkes mutlu ve huzurlu. 85 milyona armağan olsun. Çocukların ayaklarına sağlık diliyorum. Bundan sonraki hedefimiz aynı şekilde bu kupaya kardeş getirmek" dedi.

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEKLER

Ayrıca, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da havalimanında karşılaştığı milli takım ve yöneticileri tebrik etti. Ampute Futbol Milli Takımı, yarın 13.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek.