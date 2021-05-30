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Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü - Son Dakika

Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

30.05.2021 20:58
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Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi.

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz, oraya çıkarken Türkiye'nin, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık" dedi.

Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı için Ankara Esenboğa Havaalanında karşılaşma töreni düzenlendi. Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Karakaya, Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, Ayşe Begüm Onbaşı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Çok mutlu olduğunu ifade eden dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz, oraya çıkarken Türkiye'nin, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Her şeyden çok memnunuz, performanslarımızdan çok memnunuz. Tekim haricinde trio arkadaşlarım Emir ve Aykut'la beraber triolarda final yapmak nasip oldu.  Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Mutluyuz. Bundan sonraki en yakın hedefim Avrupa Şampiyonası inşallah oraya katılım sağlayacağız, oradaki başarılarımızı da yine sürdürmek istiyoruz. Yine tekler, çiftlerde katılım sağlayacağız. İnşallah bakalım orada da elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. MURAT KOCAKAYA: TÜRK MİLLETİ CİMNASTİK FEDERASYONUNU TAKİP ETSİN Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Karakaya, başarılardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarısında öncelikle kendisinin çok planlı ve programlı çalışması var, olimpik bir sporcudur kendisi. Gençlik ve Spor  Bakanlığı, Cimnastik Federasyonu ve sporcunun ortak çalışmasıyla bugüne kadar geldik. Şu anda Türk sporunun geldiği yerin göstergesidir Ayşe Begüm Onbaşı. Cimnastik Federasyonunda neredeyse bir yıl arayla dünya şampiyonu çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak federasyonumuzu, çalışanları, bu işin içinde yer alan kulüplerimizi can-ı gönülden kutluyorum. Cimnastik Federasyonu'nu Türk milleti izlemeye devam etsin. Çok daha iyi sonuçlar gelecek inanıyoruz" şeklinde konuştu. SUAT ÇELEN: AYŞE BEGÜM PARLAYAN YILDIZ Son 2 yılda Türkiye'nin cimnastikte ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığını hatırlatan Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Ayşe Begüm Onbaşı Türk cimnastiğinin parlayan yıldızı, kıvılcımı oldu. Çünkü 2016'da ve daha öncesinde 2014'te gelen madalyalar onun madalya alacağını gösteriyordu. Gençlerde ve yıldızlarda alınan madalyalara ülkemiz alışık, cimnastik camiası da alışık ama büyüklerde alınan madalya bambaşka. Hele ki ilk yılında alıyorsanız bunu o daha da bambaşka. Gerçekten Ayşe'nin dünya cimnastiğindeki yerini bilseniz gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ayrıca özel ödülü de aldı. Dünya cimnastiğinin en iyi aerobikçisi ödülünü de verdiler. Tabi bunlar bir ekip olmanın, birlikte çalışmanın, aile olmanın eseri. Ben başta ailesi, antrenörü, teknik kurulu hepsini tebrik ediyorum. Bu 8 yıllık süreçte bizi her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tabi spor, kulüplerle iyi yerlere gidiyor. Ben Ego Spor Kulübü'ne de muazzam karşılama hazırlamışlar, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRĞNTÜ DÖKÜMÜ: -Ayşe Begüm Onbaşı'nın açıklamaları-Murat Kocakaya'nın acıklamaları

-Suat Çelen'in açıklamaları


- Ankara
Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü
Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü - Son Dakika Spor


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