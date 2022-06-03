Dünya şampiyonu atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

03.06.2022 11:09

Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Bitlisli milli atlet Caner Can Tunçtan, ara vermeden Balkan ve Avrupa şampiyonaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Slovakya'da düzenlenen Dünya Kros Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Bitlisli milli atlet Caner Can Tunçtan, ara vermeden Balkan ve Avrupa şampiyonaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 24 Nisan'da düzenlenen şampiyonada dünya birincisi olan lise öğrencisi Caner Can, Slovakya'da Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antrenörü gözetiminde Atatürk Dağı eteğinde ve 8 Ağustos Şehir Stadı'nda günde çift idman yaparak yarışlara hazırlanan milli sporcu, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında da altın madalya almayı hedefliyor.

Caner Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de başladığı atletizm branşında Türkiye'de dereceler elde ettiğini söyledi.

Başarılarından dolayı atletizmi sevdiğini ve antrenmanları daha düzenli yapmaya başladığını anlatan Caner Can, "Dünya şampiyonası için beni okul takımına davet ettiler. Severek katılabileceğimi belirttim. Şampiyona için takıma girdim. Takım arkadaşlarımızla hazırlandık. İl birinciliğinin ardından Bingöl'de bölge, Adana'da Türkiye şampiyonu olduk." dedi.

Zorlu ve uzun mücadelesinin ardından Slovakya'daki Dünya Kros Şampiyonası'na katılma fırsatı bulduğuna dikkati çeken Caner Can, "Slovakya'daki şampiyonada dünya şampiyonu oldum. Takım halinde de dünya şampiyonu olduk. 12 Haziran'da Sırbistan'da Yıldızlar Balkan Atletizm Şampiyonası, 4-7 Temmuz'da İsrail'de Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası var. Onlara hazırlanıyorum. İnşallah oralardan da birincilik madalyası gelecek." diye konuştu.

"Dünya şampiyonu olduğum için mutlu ve gururluyum"

Kış mevsiminin sert geçmesinden dolayı zor şartlarda çalıştıklarını belirten Caner Can, bundan dolayı bazen antrenman yapamadıklarını dile getirdi.

Zorluklara rağmen başarıya ulaşmanın keyfini yaşadığını anlatan Caner Can, "Mevsim şartları bizi daha da hırslandırdı ve daha çok çalıştık. Daha iyi hazırlanabilmek için elimizden geleni yaptık. Bu şartlarda çalışarak dünya şampiyonluğuna ulaştık. Dünya şampiyonu olduğum için mutlu ve gururluyum. Ülkeme bu madalyayı getirdiğim ve bayrağımızı orada dalgalandırdığım için de gurur duyuyorum. Kırsalda dağlık kesimlerde koştuk, antrenman yaptık. Kros parkurlarında çalıştık. Antrenmanlarımız zorlu geçti. Kendimizi buna göre hazırladık ve madalyayı aldık." ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı
Dünya şampiyonu atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı
Dünya şampiyonu atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı
Dünya şampiyonu atlet, Balkan ve Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

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Kaynak: AA

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