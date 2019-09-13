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Dünya şampiyonu boksör Başkan Böcek'i ziyaret etti

54 dakika önce

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek asıllı Shakhram Giyasov Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Dünya şampiyonu boksör Başkan Böcek'i ziyaret etti, System.String[]

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek asıllı Shakhram Giyasov Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Şampiyon boksör, Başkan Böcek'i gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda farkındalık amacıyla gerçekleştireceği boks gösterisine davet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonasında altın kemer kazanan Shakhram Giyasov'u makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Başarınızı kutluyor devamını diliyorum. Özbekistan ile Türkiye kardeş bir ülkedir, sizin gururunuz bizim gururumuz. Özbekistan'la kültürümüz, örf, adet ve geleneklerimiz, beraber ortak alanlarımız var. Önümüzdeki süreçte de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle ilgili yapabileceğimiz konularda desteğimiz olacaktır. Gençleri spora teşvik edecek çok anlamlı bir organizasyon düzenliyorsunuz. Bu konu için de sizi tebrik ediyorum" diye konuştu.


Farkındalık boksuna davet


Özbek boksör Shakhram Giyasov da, Antalya'ya ilk defa geldiğini ve çok sevdiğini ifade ederek, organizasyon hakkında bilgi verdi. Bu gösterinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Giyasov, "Gençlerin kötü alışkanlıklardan kendilerini uzak tutması ve spora yönelmeleri konusunda farkındalık yaratmayı planlandıklarını söyledi. Bu farkındalığı artırmak için dünyanın birçok ülkesinde bu şovların devam edeceğini dile getiren Giyasov,


Antalya'da boks severlerle buluşmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek Böcek'i gösteriye davet etti. Shakhram Giyasov, gençlerin madde kullanımı ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması konusunda farkındalık sağlamak için 14 Eylül Cumartesi günü Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi yapacak. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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