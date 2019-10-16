Dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, memleketinde coşkuyla karşılandı

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazanan ve ringde asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Türk askerlerine selam gönderen Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, uçakla Trabzon'a geldi.

Sürmeneli için Trabzon Havalimanı'nda mehteran eşliğindeki karşılamaya, Trabzon Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Busenaz'ın yakınları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Busenaz Sürmeneli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zor günde Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimizin ve buradaki Türk halkının yüzünü güldürdüysem ne mutlu bana. Gerçekten çok mutlu ve gururlu bir şekilde 35 gün sonra şehrime adım attım. Allah daha güzel başarılarla buraya gelmek nasip etsin." dedi.

"Daha çok insanın yüzünü güldürmek için savaştığımı herkesin bilmesini isterim." ifadesini kullanan Sürmeneli, "Öncelikle beni maçtan sonra arayan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma, Trabzonspor yetkililerine, Trabzon Üniversitesi'ne ve bütün Türk halkına teşekkür ederim. Barış Pınarı Harekatı'nda olan askerlerimizin Allah yardımcıları olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Süme: "Olimpiyatın bir provası olsun"

Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme de Busenaz'ın daha önce yıldız ve gençler kategorilerinde 5 kez Avrupa ve 2 kez dünya şampiyonluğu bulunduğunu, büyüklerde ise ilk dünya şampiyonluğunu kazandığını söyledi.

Busenaz'ın çok farklı ve inatçı bir karaktere sahip olduğunu aktaran Süme, şunları kaydetti:

"İnandığımızı başarmanın sevincini yaşıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde cephedeki askerimize böyle bir moral kaynağı olabiliyorsak, onları sevindirebiliyorsak, halkımıza farklı bir heyecan yaşatabiliyorsak ne mutlu bize. Buradaki toplanmamız bize olimpiyatın bir provası olsun. Dünya şampiyonluğunu kazandık, inşallah olimpiyat şampiyonluğunu da bu şehre getirdiğimiz zaman burada çok daha fazla insan topluluğu olsun. O sevinci hep birlikte yaşayalım. Biz bu yola baş koyduk, olimpiyat yoluna. Yaklaşık 12 yıldır olimpiyat için çalışıyoruz. Bir yıllık bir zamanımız kaldı, inşallah Allah onu da nasip eder. Bütün Trabzon'a bütün Türkiye'ye olimpiyat madalyası sevincini yaşatırız."

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise Busenaz'ı tebrik ederek, "Bundan sonra Trabzonspor olarak da amatör sporlara desteğimiz devam edecektir. Yeter ki bu gururları sürekli yaşayalım. Biz de destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Busenaz Sürmeneli ve yakınları, konvoy eşliğinde şehir turu attı.