Dünya şampiyonu boksör dolandırıcıların peşine düştü

Savaşta zarar görenlere yardım ettiklerini söyleyerek para toplayan şahıslar dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın takibine takıldı.



Bu dolandırıcılık çetesinin başının Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Suriyeli dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr, "Bunların yaptıkları dinimize göre haramdır ve büyük günahtır. Fakir, bir lokma ekmeye muhtaç, savaş mağduru insanların üzerinden dolandırıcılık yapmak insanlığın en aşağılık mertebesidir. Ben de bir mülteci ailenin çocuğu olarak savaştan kaçarak Almanya'ya geldim. Savaş yaşayan insanların nasıl zorluklar çektiğini çok iyi bilirim. Ben haktan yana bir dünya şampiyonuyum ve ezilenlerin haklarını elimden geldiğince korumaya çalışacağım. Bu dolandırıcıları bana ihbar edenlere 10.000 euro vereceğim. Bunları bularak adalete teslim etmek benim için bir görevdir artık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL